Бывший депутат намерена обжаловать свой заочный арест в Воронежском облсуде

Бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского района Нина Беляева намерена оспорить решение о своем заочном аресте. Соответствующая жалоба поступила в Воронежский областной суд. Рассмотрение назначено на 13 июля.

Ленинский районный суд заключил Беляеву под стражу на два месяца (с момента возможного задержания). Бывшего депутата обвиняют по ч.1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ». Сейчас Беляева находится за границей.

Напомним, Нина Беляева на заседании представительного органа публично высказала оскорбления в адрес российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на территории Украины, осуждая их действия. Видео выступления она опубликовала в социальной сети.

Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в России. Уголовные дела против слуги народа возбудили на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

В Совете народных депутатов Беляева представляла партию КПРФ. После возбуждения уголовных дел из фракции ее исключили.