В Воронеже мастер автосервиса угнал «Мерседес», отданный ему для покраски

"Мерседес" скоро вернут владельцу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 11 июля, в дежурную часть отдела полиции Коминтерновского района обратился 28-летний владелец «Мерседеса». Он заявил, что его машину угнали.

Полицейские выяснили, что в июне мужчина сдал автомобиль в автосервис в Северном микрорайоне для того, чтобы машину покрасили. Через некоторое время от знакомого владелец «Мерседеса» узнал, что его машины в боксе нет. Иномарка была хоть и подержанная, но до сих пор стоила около 200 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка получили оперативную информацию, что к угону причастен 40-летний мастер автосервиса. Полицейские задержали его на в Хохольском районе, куда мужчина поехал на похищенном «Мерседесе» в гости к родственникам.

- В отделе полиции мастер признал свою вину. Автомобиль изъяли, скоро его возвратят владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.