В Воронеже в ночь на 12 июля выпала треть месячной нормы осадков

Сильный дождь начался еще вечером 11 июля, а в ночь на 12-е еще усилился. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на вторник, 12 июля, в Воронеже прошел мощный и достаточно продолжительный дождь. В Шилово и Тепличном еще и выпал град, а вот в расположенном не так далеко Малышево не упало ни капли. Синоптики сообщили, что такой ливень, конечно, не является стихийным бедствием, но обычную норму осадков заметно превышает.

- В ночь на 12 июля в столице Черноземья выпала декадная норма осадков. То есть, 27 миллиметров, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

Таким образом, за ночь на Воронеж вылилась практически треть месячной нормы осадков для июля. К счастью, на этот раз массовых «заплывов» людей и автомобилей на улицах не возникло, так как они из-за позднего времени были пустынны. Напомним, сильный дождь вызвал коллапс на улицах Воронежа 13 июня.

Синоптики также прогнозируют грозу и сильный ветер с порывами до 15-17 м/c с утра 13 июля до 6.00 14 июля.