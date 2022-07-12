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Звезды12 июля 2022 12:49

Симфонический оркестр Воронежского концертного зала выступил на 30-летии школы фонда, которым руководит Денис Мацуев

Выступили наши солисты - стипендиаты фонда
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото ВКЗ

фото ВКЗ

Симфонический оркестр Воронежского концертного зала вернулся с гастролей. В Суздале коллектив принял участие в праздновании 30-летия Международной летней творческой школы фонда «Новые имена» в Суздале, куда оркестр пригласил президент фонда Денис Мацуев.

Симфонический оркестр ВКЗ зала под руководством Юрия Андросова дал два концерта русской симфонической музыки - кроме Суздаля также в Центре классической музыки Владимира. Солистами выступили воронежские стипендиаты фонда «Новые имена» - Светлана Маренкова (флейта), Анастасия Тимошенко (скрипка), Игорь Андросов (фортепиано).