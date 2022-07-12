Юные воронежские танцовщики приняли участие в телешоу

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Учащиеся Воронежского хореографического училища приняли участие в телешоу «Большие и маленькие» на Мосфильме. В танцевальном проекте принимают участие дети и подростки до 18 лет - в этом году в Москву приехали более 700 ребят со всей страны. В четвертом сезоне шоу будут выступления в четырех категориях: классика, народный танец, современный и смешанная категория.

Оценивает мастерство юных танцовщиков профессиональное жюри - солист балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко, заслуженный артист России Рамиль Мехдиев, танцовщики и хореографы Дмитрий Масленников, Ильдар Гайнутдинов и Светлана Хоружина. Художественным руководителем программы «Большие и маленькие» является хореограф Софья Гайдукова, которая ставила спектакли в Камерном театре. Ведет шоу прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Премьера шоу состоится в новом телевизионном сезоне на канале «Россия-Культура».