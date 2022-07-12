Воронежские охотники предлагают отказаться от бумажных документов

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Воронежский стрелковый клуб направил в адрес руководителя департамента цифрового развития области инициативу об отказе от бумажных документов, необходимых владельцу оружия, - охотничий билет, разрешения на добычу и разнообразные лицензии.

- В современные реалиях развития государства и общества бумажные носители информации уже выглядят архаизмом докомпьютерной эры и их замена на цифровые аналоги давно назрела, - считает Альберт Горбачев, президент АНО спортивной стрельбы «Воронежский стрелковый клуб». – Это прогрессивный шаг - когда человек сможет, не выходя из дома, получить государственную услугу или оформить необходимый документ, минуя поездки в государственные органы и стояние в длинных очередях. Каждый охотник знает, что как за разрешениями на охоту, так и за разрешениями на оружие порой приходится постоять в очередях, а потом как Шарик из известного мультфильма «полдня бегать» что бы сдать или продлить разрешение.

По мнению автора инициативы, эпоха ковида прекрасно продемонстрировала, что новые цифровые системы тех же QR-кодов вполне жизнеспособны в нашем обществе, и государство готово для их дальнейшей реализации.

- Простой пример - получил разрешение на охоту в виде QR -кода, распечатал или показал на экране телефона охотинспектору и все моментально понятно - можно охотиться или нет человеку, - поясняет Горбачев. - Скептики всегда найдутся, в том числе с эфемерными отсылками к плохой связи в охотугодьях, но заметьте те же сотрудники ГИБДД никогда не имели проблем с проверкой действительности предъявляемых автоправ, а связь то у них та же самая. Нужно развиваться - прогресс не должен стоять на месте!