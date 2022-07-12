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Происшествия12 июля 2022 11:38

В Воронеже будут судить бутлегера, у которого изъяли 5 тонн подпольного алкоголя

Контрафакт потянул на сумму более 1,3 млн рублей.
Ярослав ИВАНОВ
36.мвд.рф

36.мвд.рф

Воронежские следователи передают в Левобережный райсуд дело бутлегера, у которого изъяли подпольного алкоголя на сумму более 1,3 млн рублей.

38-летний воронежец наладил систему сбыта контрафактного спиртного чуть ли не в промышленном масштабе. Мужчина продавал нелегально коньяк, водку, виски, вина и аперитивы, произведенные нелицензируемыми организациями, – то есть продукция не имела акцизных марок, которые являются обязательными. Спиртное бутлегер хранил в гаражных боксах в Левобережном районе. Продавал алкоголь он по цене от 80 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра.

Оперативники изъяли у него около 5 тонн немаркированного алкоголя. Мужчине грозит срок за незаконный оборот алкогольной продукции без акцизных марок.