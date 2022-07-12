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Общество12 июля 2022 10:26

В реку Дон в Воронежской области выпустили мальков стерляди

Рыбные запасы пополнили в окрестностях Лисок и села Старая Калитва
Мария Щербакова
Популяцию пополнили 175 тыс. штук

Популяцию пополнили 175 тыс. штук

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В реку Дон в окрестностях города Лиски и села Старая Калитва выпустили очередную партию мальков. Работу провели сотрудники Верхнедонского отдела рыбоохраны и Департамента природных ресурсов и экологии. Привезли подращенную молодь стерляди. Об этом рассказали в департаменте во вторник, 12 июля.

Мальков вырастили в прудах рыбхоза. На место их перевезли специальным автотранспортом. Так, воронежская популяция стерляди пополнили более чем 175 тыс. штук.

В департаменте отметили, что такая работа необходима для компенсации ущерба рыбным запасам, который наносят во время разнообразных проектов строительства и реконструкции инфраструктуры.