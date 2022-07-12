Воронежцы смогут регистрировать рождение детей и браки по интернету

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дистанционный сервис продолжают совершенствовать в системе ЗАГС. Теперь воронежцы смогут зарегистрировать детей удаленно - на портале госуслуг начал работу сервис «Рождение ребенка». То есть не нужно тратить время на поход в отделение ЗАГС, данные можно подать по интернету.

А скоро воронежцам обещают и дистанционную регистрацию брака. Это станет возможным благодаря переходу на реестровую модель предоставления госуслуг органами ЗАГС. Сервис начнет действовать к июлю 2023 года.