В Воронеже определили победителей Корпоративного Кубка Черноземья-2022 по футболу

Триумфаторы турнира празднуют успех. Фото: предоставлено организаторами турнира.

9 июля в Воронеже прошел розыгрыш ежегодного межотраслевого турнира по футболу «Корпоративный Кубок Черноземья-2022». В нем участвовали 20 команд из разных отраслей экономики: аграрной, строительной, ТЭК, металлургии, торговли, IT&Telecom, промышленные предприятия, банковский сектор, транспорта, торговли, фармацевтики. 15 из них представляли Воронежскую область. Были и команды-гости: «Альфа Строй» (Москва), «Мираторг Брянск», «Мираторг СК Короча» (Белгородская область), а также липецкие ГК «Трио» и «Л-ПАК».

Соревнования проходили в два этапа. Сначала все коллективы выясняли отношения в группах, а потом разыгрывали Кубки и медали.

Итоги футбольных баталий таковы:

ЗОЛОТОЙ КУБОК 1

1. Мираторг Брянск

2. Воронежская областная больница №1

3. Воронеж-Дом

ЗОЛОТОЙ КУБОК 2

1.ДОМ.РФ

2. ЭФКО

3. КХ «Новая жизнь»

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК 1

1.Выбор

2.АгроСтрой

3.Магнит

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК 2

1.Мираторг Короча

2. Квадра.

3. АВС-электро

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

1.Л-ПАК

2. СпецЭнергоСтрой

3. ГК Трио

Организаторы турнира приглашают компании в спортивное движение «Лига Чемпионов Бизнеса»! По вопросам участия можно обращаться к Кириллу Михайлову по телефону +7 (906) 581-72-08.