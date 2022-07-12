В Воронеже определили победителей Корпоративного Кубка Черноземья-2022 по футболу

Триумфаторы турнира празднуют успех.
Фото: предоставлено организаторами турнира.
9 июля в Воронеже прошел розыгрыш ежегодного межотраслевого турнира по футболу «Корпоративный Кубок Черноземья-2022». В нем участвовали 20 команд из разных отраслей экономики: аграрной, строительной, ТЭК, металлургии, торговли, IT&Telecom, промышленные предприятия, банковский сектор, транспорта, торговли, фармацевтики. 15 из них представляли Воронежскую область. Были и команды-гости: «Альфа Строй» (Москва), «Мираторг Брянск», «Мираторг СК Короча» (Белгородская область), а также липецкие ГК «Трио» и «Л-ПАК».
Соревнования проходили в два этапа. Сначала все коллективы выясняли отношения в группах, а потом разыгрывали Кубки и медали.
Итоги футбольных баталий таковы:
ЗОЛОТОЙ КУБОК 1
1. Мираторг Брянск
2. Воронежская областная больница №1
3. Воронеж-Дом
ЗОЛОТОЙ КУБОК 2
1.ДОМ.РФ
2. ЭФКО
3. КХ «Новая жизнь»
СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК 1
1.Выбор
2.АгроСтрой
3.Магнит
СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК 2
1.Мираторг Короча
2. Квадра.
3. АВС-электро
БРОНЗОВЫЙ КУБОК
1.Л-ПАК
2. СпецЭнергоСтрой
3. ГК Трио
Организаторы турнира приглашают компании в спортивное движение «Лига Чемпионов Бизнеса»! По вопросам участия можно обращаться к Кириллу Михайлову по телефону +7 (906) 581-72-08.