В суды Воронежской области пытались пронести боеприпасы и оружие 5,2 тыс. раз за полгода

Все случаи предотвратили судебные приставы Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В первом полугодии 2022 года в суды Воронежской области пытались пронести запрещенные предметы более 5,2 тыс. раз. Речь идет о боеприпасах и оружии. Все случаи предотвратили судебные приставы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП во вторник, 12 июля.

Так, в здания судов пытались пронести более 300 боеприпасов, около 20 газовых и травматических пистолетов, 10 огнестрелов, а также 30 электрошоковых устройств.

В ведомстве также отметили, что за полгода поступило 14,5 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей, и других участников судебного процесса.