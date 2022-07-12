Учеников воронежской гимназии имени Никитина могут направить в другие школы на время капремонта

Ученики гимназии имени Никитина могут новый учебный год начать не в родной школе. Здание готовят к капремонту, а подрядчиков удалось найти не с первого раза и время теперь поджимает, сообщила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая на совещании в мэрии.

- Мы дважды выходили на торги, на которые участники не заявлялись. Поэтому было принято решение о заключении контракта с единственным поставщиком. В результате в начале июля контракт, наконец-то, был заключен и в ближайшее время подрядчик зайдет на объект, - отметила Надежда Петровна. - За 60 лет существования учреждения капитальный ремонт там не проводился. Мы очень надеемся, что работы удастся завершить до начала учебного года, однако понимаем, что смещение сроков из-за несостоявшихся торгов, создает серьезные риски. Поэтому управлением образования и молодежной политики прорабатываются различные варианты на случай, если подрядчику потребуется больше времени на выполнение всех работ. Если понадобится временно перераспределять учащихся по другим учреждениям, вся необходимая информация будет своевременно доведена до родителей.

В здании собираются заменить чердачные перекрытия, отремонтировать кровлю и фасад, коридоры, лестничные марши, спортивный и актовый залы, повысить антитеррористическую укрепленность объекта. А также оснастить учреждение новыми средствами обучения.