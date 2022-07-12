Коронавирус в Воронежской области на утро 12 июля: 86 человек заболели, никто не умер

Врачи в ковидных стационарах летом 2022-го загружены далеко не так, как год назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные о суточной заболеваемости коронавирусом на утро вторника, 12 июля. На этот раз опасную заразу подхватили 86 жителей Воронежской области (на начало дня 11 июля их было 97). При этом лишь 20 из них госпитализировали. Всего за время пандемии заболевших в нашем регионе стало уже 390 708.

Еще 113 человек выздоровели. Это в два с лишним раза больше, чем на утро 11 июля – тогда избавился от коронавируса всего 51 житель Воронежской области. Всего же за время пандемии ковид победили 380 275 наших земляков.

Радует, что уже вторые сутки подряд никто от осложнений коронавируса в Воронежской области не умер.