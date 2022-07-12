Сбер и «ДСК» запустили программу субсидирования ипотеки

В церемонии подписания приняли участие управляющий Воронежским отделением СберБанка Денис Скребец и генеральный директор АО СЗ «ДСК» Андрей Соболев.

Сотрудничество позволит заемщикам снизить в первый год процент по ипотечному кредиту на 3 процентных пункта от действующей ставки по программе «Господдержка 2020», таким образом ставка составит от 3,7%. Размер первоначального взноса составляет от 15%.

Основная цель программы – снизить платёж по ипотеке в первый год ее обслуживания, когда клиенты снимают жилье и ждут сдачи дома в эксплуатацию для заселения в новую квартиру.

Предложение действует при покупке квартиры в сданных и строящихся домах, расположенных в жилых комплексах ДСК: «Современник», «Европейский», «Ласточкино», «Лазурный», «Черемушки», «Задонье», «Крымский квартал», «Ленинградский квартал», «45 Стрелковой дивизии»

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Сбер выдает каждую вторую ипотеку на рынке недвижимости. Мы видим, что сейчас особенно актуальны льготные механизмы кредитования. Очень приятно, что наш партнер, который является одним из основных застройщиков, поддержал наши инициативы. Благодаря такой синергии выгоду получат наши общие клиенты – жители Воронежской области, для которых решение жилищного вопроса станет более доступным».

Андрей Соболев, генеральный директор АО «СЗ «ДСК»:

«После изменения условий программы господдержки ипотеки ее популярность и доступность для населения ожидаемо сократилась. Участники рынка начали искать способы снижения ставки. Так появился наш партнерский проект со Сбером, который дает возможность воспользоваться субсидированной ставкой. Это совместная ставка от застройщика и банка, когда строительная компания берет на себя недостающую разницу и оплачивает ее за клиента. Преимущества программы очевидны: застройщик реализует квартиры, а покупатель экономит при выплате процентов банку».