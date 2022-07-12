Воронежцев угостят "Едой будущего"

Фото: ЭФКО

Воронеж в этом году стал первым российским городом Хайбургертура, который проводится уже во второй раз. 16 и 17 июля фудтрак с логотипом "Hi!" (от английского Healthy Innovation – «здоровые инновации») сделает остановку в парке «Динамо».

В рамках этого большого «зеленого» путешествия компании «ЭФКО» несколько тысяч людей в разных городах бесплатно попробовали бургеры с растительной котлетой и молоко Hi.

По мнению генерального директора «Еды будущего» Сергея Иванова, идея Hiburger Tour в том, чтобы жители российских городов попробовали, насколько вкусной может быть "зеленая" еда.

Меню Хайбургертура понравится поклонникам растительной еды и всем, кому просто интересно попробовать что-то новое. Это бургеры из растительного мяса, бананово-клубничный смузи с молоком Hi и растительные йогурты на десерт.