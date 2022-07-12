В Воронеже ограничат скорость движения электросамокатов

Лучше ехать на электросамокатах спокойно и наслаждаться видами города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На планерке в администрации Воронежа первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина сообщил о введении в недалеком будущем ограничения скорости электросамокатов. Он заявил, что об этом, а также о приведении в соответствие с законом мест размещения стоянок, достигнута договоренность с представителями компаний, обслуживающих этот сегмент рынка.

- Идет работа по подготовке соглашения на пользование земельными участками под размещение станций. Всего парковок по городу около тысячи, предстоит большая работа по оформлению соответствующих документов. Планируем ограничение скорости электросамокатов (на отдельных улицах до 10 км/час), а также внести условие в программное обеспечение, что их можно будет оставлять только на базовой станции, – рассказал первый вице-мэр.

Сергей Петрин также сообщил, что начать упорядочивать работу планируют с Ленинского и Центрального районов. Что логично – именно там больше всего рассекают на этом новом виде транспорта.