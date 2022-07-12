В Воронеже поймали курьера, который по указке мошенников забирал у стариков деньги за лже-ДТП

В Воронеже задержали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров, которых мошенники обманывали по бородатой схеме "помощь родственнику, устроившему ДТП".

В июле в полицию обратились двое пожилых воронежцев (74 и 89 лет), ставших жертвами аферистов. Пенсионерам на домашние телефоны звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообща, что их родственник совершил ДТП с пострадавшими. Лже-полицейский предлагал оказать содействие в решении вопроса о непривлечении близкого человека к ответственности - за деньги. Старики соглашались, домой к ним приезжал курьер и забирал наличность. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 400 тысяч рублей.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения установили такси, на котором передвигался подозреваемый, а потом и его личность. 37-летний задержанный оказался рецидивистом. Он признался, что якобы в интернете его заинтересовало объявление о дополнительном заработке. Он получал дистанционно от «работодателей» адреса пенсионеров, у которых забирал деньги и отправлял их на банковские реквизиты.

- В настоящее время сотрудники полиции установили причастность фигуранта к двум фактам мошенничества. Устанавливают личности других фигурантов данных преступлений, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.