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Происшествия12 июля 2022 7:39

В Воронеже маршрутка сбила пешехода

Мужчину отвезли в больницу
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронеже 11 июля под колесами маршрутной "Газели" пострадал пешеход. Авария произошла вечером на улице Ломоносова. Около 18.00

52-летний водитель маршрутки № 47, следовавший в правом ряду по улице Ломоносова со стороны улицы Тимирязева в направлении Московского проспекта, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 41-летнего пострадавшего доставили в больницу.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 122 ДТП, в них пострадали 10 человек.