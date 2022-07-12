В Воронеже маршрутка сбила пешехода

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В Воронеже 11 июля под колесами маршрутной "Газели" пострадал пешеход. Авария произошла вечером на улице Ломоносова. Около 18.00

52-летний водитель маршрутки № 47, следовавший в правом ряду по улице Ломоносова со стороны улицы Тимирязева в направлении Московского проспекта, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 41-летнего пострадавшего доставили в больницу.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 122 ДТП, в них пострадали 10 человек.