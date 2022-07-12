Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт12 июля 2022 7:27

Полузащитника воронежского «Факела» прооперировали в Москве

Денис Шепилов будет восстанавливать около 12 недель
Юрий КОЗЛОВ
Денис Шепилов после операции не сможет играть за "Факел" около трех месяцев. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Денис Шепилов после операции не сможет играть за "Факел" около трех месяцев. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В понедельник, 11 июля, 21-летнего полузащитника «Факела» Дениса Шепилова прооперировали в Москве. Юный хавбек страдал от тендопериостеопатии надколенника. Операция прошла нормально. Однако восстанавливаться Денис будет долго – около 12 недель, то есть, почти три месяца.

Денис Шепилов – уроженец Воронежа. За «Факел» выступает с октября 2020 года. За полтора года провел 38 официальных матчей, забил один гол. Минувший сезон получился триумфальным для «Факела», но не ярким лично для Шепилова. Возможно, в полную силу мешала играть как раз травма. Тем не менее в конце мая с Денисом продлили контракт. И это правильно – перспективными воронежскими футболистами разбрасываться нельзя.