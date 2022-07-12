Полузащитника воронежского «Факела» прооперировали в Москве

Денис Шепилов после операции не сможет играть за "Факел" около трех месяцев. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В понедельник, 11 июля, 21-летнего полузащитника «Факела» Дениса Шепилова прооперировали в Москве. Юный хавбек страдал от тендопериостеопатии надколенника. Операция прошла нормально. Однако восстанавливаться Денис будет долго – около 12 недель, то есть, почти три месяца.

Денис Шепилов – уроженец Воронежа. За «Факел» выступает с октября 2020 года. За полтора года провел 38 официальных матчей, забил один гол. Минувший сезон получился триумфальным для «Факела», но не ярким лично для Шепилова. Возможно, в полную силу мешала играть как раз травма. Тем не менее в конце мая с Денисом продлили контракт. И это правильно – перспективными воронежскими футболистами разбрасываться нельзя.