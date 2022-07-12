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Происшествия12 июля 2022 7:02

Под Воронежем "Лада Ларгус" вытолкнула "Тойоту" в кювет: двое пострадавших

Авария произошла в Каширском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП в Каширском районе, в котором 11 июля пострадали два человека.

Авария произошла около 11.05 на 550-м автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 31-летний водитель на «Лада-Ларгус» не выбрал безопасный скоростной режим и боковой интервал, в результате чего при перестроении слева направо врезался в «Тойоту-Рав4». От удара иномарку выбросило в кювет.

В аварии пострадали 32-летняя автоледи из «Тойоты» и 30-летняя пассажирка «Лады», их доставили в больницу.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф