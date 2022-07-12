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Общество12 июля 2022 6:30

Жительница Воронежской области выиграла 410 тысяч рублей на спектакль про семейные традиции

Проект Елизаветы Новиковой победил на конкурсе в "Тавриде"
Ярослав ИВАНОВ

Жительница Воронежской области выиграла грант на культурный проект в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, который прошел в рамках образовательного заезда «В движении» арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Наша землячка Елизавета Новикова представила проект пластического спектакля «Дивный новый мир». Он посвящен теме сохранения семейных традиций через танец, музыку и актерскую игру.

- Спектакль напомнит жителям Воронежа о том, что сохранение культурных традиций - это фундамент здорового общества, - отметила Елизавета Новикова.

Девушка выиграла 410 000 рублей на реализацию своей идеи.