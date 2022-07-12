Воронежцев пригласили на бесплатное иммерсивное шоу про Петра I и мамонтов

фото музея-заповедника "Костенки"

14 июля в Воронеже состоится иммерсивное шоу «Слоны или мамонты? Петр Великий в Костенках». Проект представит в одной из самых популярных форм современного интерактивного театра удивительную историю путешествия Петра I в город Костенск.

Чем был вызван интерес Петра I к находкам костей мамонта? Для чего царь отправил преображенца Филимона Катасонова в Костенск? Какое решение о судьбе находок было принято в дальнейшем? Обо всем этом сотрудники музея-заповедника "Костенки" расскажут 14 июля в амфитеатре парка «Алые паруса». Начало в 19.00, вход свободный. 12+