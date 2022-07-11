Стали известны шесть районов Воронежской области с самым высоким урожаем зерна

Воронежские аграрии уже собрали 40 тысяч тонн зерна. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В правительстве Воронежской области рассказали о ходе стартовавшей на полях уборочной кампании. Наивысший урожай зерновых и зернобобовых культур на данный момент фиксируют в шести районах: Подгоренском (56,6 центнеров с гектара), Лискинском (52 ц/га), Хохольском (50 ц/га), Калачеевском (45,9 ц/га), Ольховатском (41,5 ц/га) и Богучарском (40,1 ц/га).

11 районов Воронежской области уже приступили к уборке зерна. Специалисты отмечают, что из-за жаркой погоды ускорилось созревание озимых и ярового ячменя.

По состоянию на 11 июля, уже обмолотили 10,4 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор достиг отметки 40 тысяч тонн при средней урожайности 29,4 ц/га.

Всего в Воронежской области в 2022 году посеяли 1 млн 581 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (озимых – 810 тыс. га, яровых – 771 тыс. га).

Из-за холодов посев яровых культур в этом году начали на две недели позже, чем обычно. Кроме того, аномально низкие температуры весной 2022-го негативно сказались на развитии озимых. Однако проведенная вовремя подкормка исправила ситуацию.