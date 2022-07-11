На воронежском рок-фестивале «Чернозем» решили отказаться от палаточного городка

О романтике палаточного городка в 2022 году придется забыть. Фото: Дмитрий Лифанов, Ольга Емельянова. Фото: из архива «КП»

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» сообщили, что в 2022 году решили отказаться от палаточного городка. Все силы и финансовые ресурсы обещали направить на обеспечение приезда артистов. А также на обслуживание основной площадки фестиваля. Надо полагать, что средств и на организацию палаточного городка просто не хватило.

Взамен гостям фестиваля предлагают скидку на номера разной вместимости и уровня комфорта в гостиницах. А также информируют о хостелах и турбазах Воронежа, где есть много свободных номеров, и о сервисах, где можно снять квартиры посуточно:

1) 1001 квартира: https://1001kvartira.ru/

2) Квартирка: https://kvartirka.com/

3) Sdaminfo: https://sdaminfo.ru/

4) Tvil.ru: https://tvil.ru

5) 101Hotels.com: https://101hotels.com/

6) ЦИАН: https://voronezh.cian.ru/snyat-kvartiru-posutochno/

Также организаторы обещали, что в дни фестиваля из города до Чернозем-парка и обратно будут постоянно ездить автобусы.

Всем, у кого остались билеты в палаточный городок с 2021 года, предлагают оформить возврат. Для этого нужно написать на return@tikster.ru, если покупали их онлайн. Или обратиться в кассу, где были куплены бумажные билеты.

Надо сказать, что это решение организаторов вызвало массу негатива в соцсетях. Аргументы многих откликов сводятся к тому, что романтики ночных посиделок под гитару не будет, а значит, и львиная доля атмосферы рок-фестиваля потеряна.

Напомним, что в 2021 году фестиваль отменили из-за вспышки эпидемии коронавируса.