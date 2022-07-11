Жителей Воронежской области предупредили об опасной водке

Сотрудники Роспотребнадзора отчитались о результатах проверки алкогольной продукции за первое полугодие 2022 года. За это время наведались в 112 объектов, принадлежащих 105 организациям. Санитарные врачи отобрали 57 проб алкоголя, в том числе 6 – импортных марок. Одна из проб оказалась не соответствующей ГОСТу.

В водке ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» (Удмуртская Республика, г. Сарапул, проезд Красный, д. 1), отобранной в организации ООО «Торгсервис 36», оказалось завышено в 1,3 раза содержание уксусного альдегида. Для принятия мер к производителю этой продукции о результатах проверки сообщили коллегам из Удмуртии.