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Спорт11 июля 2022 14:15

Воронежские гимнастки завоевали четыре из пяти возможных золотых медалей Кубка России

Три из них на счету Ангелины Мельниковой, еще одна – в активе Яны Вороны
Юрий КОЗЛОВ
Ангелина Мельникова пополнила свою богатую коллекцию еще пятью медалями, три их которых золотые.

Ангелина Мельникова пополнила свою богатую коллекцию еще пятью медалями, три их которых золотые.

Фото: sportgymrus.ru

На завершившемся в Калуге финале Кубка России по спортивной гимнастике триумфально выступили воронежские гимнастки.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила свой статус звезды мирового спорта. Она стала чемпионкой в опорном прыжке. Ее программа была самой сложной, и Ангелина отлично с ней справилась. За первый прыжок ей поставили 14,100 балла, а за второй 13.266. Средняя оценка составила 13,683. Ставшая второй Алина Шклокова из Великого Новгорода отстала от Ангелины на 0,1 балла.

На брусьях Мельникова стала второй. Она также достойно справилась с программой, у которой был очень высокий коэффициент сложности - 6,3. Судьи поставили Ангелине за выступление 15,033 балла. Уступила она только москвичке Виктории Листуновой, которая выступала на Кубке России только на брусьях. Спортсменок разделили 0,2 балла.

В заключительный день соревнований Мельникова победила в вольных упражнениях, получив за свое выступление 14,433 балла. А вот на бревне ее опередила землячка Яна Ворона. 17-летняя воронежская спортсменка за свое выступление с самым высоким коэффициентом сложности 6.1 получила 14,533 балла. В финал Яна вошла со вторым результатом — 13.6 балла, но в решающий момент смогла выйти на первое место. Ангелина Мельникова в квалификации она показала пятый результат — 13,266 балла, а в финале судьи оценили ее выступление на 14,1 балла при сложности 5,9.

Яна Ворона на бревне сумела победить свою знаменитую землячку.

Яна Ворона на бревне сумела победить свою знаменитую землячку.

Фото: sportgymrus.ru

Таким образом, воронежские гимнастки завоевали четыре из пяти возможных золотых наград Кубка России. С отличным результатом спортсменок поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Дорогие Ангелина и Яна, результаты вашего участия в этом престижном состязании можно назвать шикарными. Вы обе – уникальные спортсменки и прекрасные девушки. Спасибо, что регулярно даете поводы радоваться за вас и нашу область. От души поздравляю вас и всех, кто причастен к вашим успехам на прошедшем Кубке России! Воронежская школа спортивной гимнастики вновь ярко заявила о себе. Браво!