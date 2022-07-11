Воронежские гимнастки завоевали четыре из пяти возможных золотых медалей Кубка России

Ангелина Мельникова пополнила свою богатую коллекцию еще пятью медалями, три их которых золотые. Фото: sportgymrus.ru

На завершившемся в Калуге финале Кубка России по спортивной гимнастике триумфально выступили воронежские гимнастки.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила свой статус звезды мирового спорта. Она стала чемпионкой в опорном прыжке. Ее программа была самой сложной, и Ангелина отлично с ней справилась. За первый прыжок ей поставили 14,100 балла, а за второй 13.266. Средняя оценка составила 13,683. Ставшая второй Алина Шклокова из Великого Новгорода отстала от Ангелины на 0,1 балла.

На брусьях Мельникова стала второй. Она также достойно справилась с программой, у которой был очень высокий коэффициент сложности - 6,3. Судьи поставили Ангелине за выступление 15,033 балла. Уступила она только москвичке Виктории Листуновой, которая выступала на Кубке России только на брусьях. Спортсменок разделили 0,2 балла.

В заключительный день соревнований Мельникова победила в вольных упражнениях, получив за свое выступление 14,433 балла. А вот на бревне ее опередила землячка Яна Ворона. 17-летняя воронежская спортсменка за свое выступление с самым высоким коэффициентом сложности 6.1 получила 14,533 балла. В финал Яна вошла со вторым результатом — 13.6 балла, но в решающий момент смогла выйти на первое место. Ангелина Мельникова в квалификации она показала пятый результат — 13,266 балла, а в финале судьи оценили ее выступление на 14,1 балла при сложности 5,9.

Яна Ворона на бревне сумела победить свою знаменитую землячку. Фото: sportgymrus.ru

Таким образом, воронежские гимнастки завоевали четыре из пяти возможных золотых наград Кубка России. С отличным результатом спортсменок поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Дорогие Ангелина и Яна, результаты вашего участия в этом престижном состязании можно назвать шикарными. Вы обе – уникальные спортсменки и прекрасные девушки. Спасибо, что регулярно даете поводы радоваться за вас и нашу область. От души поздравляю вас и всех, кто причастен к вашим успехам на прошедшем Кубке России! Воронежская школа спортивной гимнастики вновь ярко заявила о себе. Браво!