В Воронеже женщина, хотевшая купить бассейн, стала жертвой мошенника

К объявлениям, размещенным в Интернете, нужно относиться с осторожностью. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

54-летняя жительница Левобережного района решила купить в Интернете каркасный бассейн. Она позвонила по одному из объявлений. Мнимый продавец заявил, что нужна предоплата и сообщил ей номер расчетного счета. Женщина перечислила на него 7 тысяч рублей, но желанный бассейн так и не получила. После этого она обратилась в полицию.

- Всего 10 июля в Воронежской области полицейские зафиксировали четыре сообщения об аферах, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полумиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские напоминают, что предложениям незнакомцев о денежных переводах не стоит доверять. И уж во всяком случае надо тщательно перепроверять сообщаемую ими информацию. А если все же стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию. Чем раньше это сделаете, тем больше будет шансов быстро поймать аферистов.