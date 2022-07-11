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Спорт11 июля 2022 13:01

Воронежский «Факел» проведет открытую для болельщиков тренировку

После ее окончания можно будет задать вопросы генеральному директору Роману Асхабадзе
Юрий КОЗЛОВ
со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Во вторник, 12 июля, в 17.00 на стадионе «Чайка» состоится открытая для болельщиков тренировка «Факела». Посмотреть, как команда готовится к первому после 21-летнего перерыва сезону в элите российского футбола, смогут все желающие. Но лучше прийти пораньше – больше 500 человек не впустят. Просто трибуны «Чайки» рассчитаны только на такое количество любителей футбола. И еще – как всегда на подобные мероприятия не будут пускать пьяных.

По окончании тренировки болельщики смогут задать вопросы генеральному директору «Факела» Роману Гурамовичу Асхабадзе.

Напомним, первый матч «Факела» в Премьер-лиге состоится на выезде. Воронежская команда сразится с «Краснодаром» 17 июля, матч начнется в 20.00. Болельщики «Факела» смогут пройти на гостевой сектор стадиона «Краснодар» бесплатно.