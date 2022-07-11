Воронежский «Факел» проведет открытую для болельщиков тренировку

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Во вторник, 12 июля, в 17.00 на стадионе «Чайка» состоится открытая для болельщиков тренировка «Факела». Посмотреть, как команда готовится к первому после 21-летнего перерыва сезону в элите российского футбола, смогут все желающие. Но лучше прийти пораньше – больше 500 человек не впустят. Просто трибуны «Чайки» рассчитаны только на такое количество любителей футбола. И еще – как всегда на подобные мероприятия не будут пускать пьяных.

По окончании тренировки болельщики смогут задать вопросы генеральному директору «Факела» Роману Гурамовичу Асхабадзе.

Напомним, первый матч «Факела» в Премьер-лиге состоится на выезде. Воронежская команда сразится с «Краснодаром» 17 июля, матч начнется в 20.00. Болельщики «Факела» смогут пройти на гостевой сектор стадиона «Краснодар» бесплатно.