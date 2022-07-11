Болельщики воронежского «Факела» смогут бесплатно пройти на стадион на матч с «Краснодаром»

Чтобы увидеть первый матч "Факела" по возвращении в Премьер-лигу, воронежским болельщикам не нужно будет покупать билет на стадион. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воскресенье, 17 июля, «Факел» проведет дебютный матч в Премьер-лиге после 21-летнего перерыва на выезде против «Краснодара». Игра начнется в 20 часов. При этом болельщики «Факела» смогут сэкономить на билетах. В гостевой сектор стадиона «Краснодар» (ул. Разведчика Леонова, 1) их пустят бесплатно. Поклонники «Факела», решившиеся на достаточно далекий выезд, смогут получить билеты у входа на трибуну. Для прохода на стадион карта болельщика не требуется.

Однако нужно еще добраться в Краснодар либо на автомобиле, либо на поезде или автобусе. Во втором случае придется либо заранее позаботиться об обратном билете на один из поздних рейсов, либо где-нибудь остаться в этом южном городе на ночь.