Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт11 июля 2022 12:38

Болельщики воронежского «Факела» смогут бесплатно пройти на стадион на матч с «Краснодаром»

Правда, для этого надо еще добраться до этого южного города
Юрий КОЗЛОВ
Чтобы увидеть первый матч "Факела" по возвращении в Премьер-лигу, воронежским болельщикам не нужно будет покупать билет на стадион. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Чтобы увидеть первый матч "Факела" по возвращении в Премьер-лигу, воронежским болельщикам не нужно будет покупать билет на стадион. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В воскресенье, 17 июля, «Факел» проведет дебютный матч в Премьер-лиге после 21-летнего перерыва на выезде против «Краснодара». Игра начнется в 20 часов. При этом болельщики «Факела» смогут сэкономить на билетах. В гостевой сектор стадиона «Краснодар» (ул. Разведчика Леонова, 1) их пустят бесплатно. Поклонники «Факела», решившиеся на достаточно далекий выезд, смогут получить билеты у входа на трибуну. Для прохода на стадион карта болельщика не требуется.

Однако нужно еще добраться в Краснодар либо на автомобиле, либо на поезде или автобусе. Во втором случае придется либо заранее позаботиться об обратном билете на один из поздних рейсов, либо где-нибудь остаться в этом южном городе на ночь.