Три года условного срока и миллион рублей семье погибшего: воронежца признали виновным в гибели подростка

Фото СУСКа Воронежской области

Следователи воронежского СУСКа собрали достаточного доказательств для вынесения приговора 49-летнему воронежцу, по вине которого погиб 15-летний подросток и пострадала 56-летняя женщина. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Следствие и суд установили, что 25 марта 2021 года обвиняемый, управляя принадлежащим его жене автомобилем, ехал по автодороге «Семилуки-Землянск» с 15-летним сыном супруги. На дороге в хуторе Быстрик Семилукского района мужчина разогнал машину свыше 60 км/ч, и вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с двумя, ехавшими навстречу легковыми автомобилями под управлением 26-летнего мужчины и 56-летней женщины.

В результате аварии сидевший в салоне виновника ДТП подросток получил смертельные травмы и погиб на месте. Водитель одного из автомобилей также получила тяжелый вред здоровью.

- На предварительном следствии мужчина не признал вину, считая виновником аварии водителя встречного автомобиля. Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в СУСКе.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет. Кроме того, с осужденного в пользу родственника погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.