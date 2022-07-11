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Общество11 июля 2022 12:24

Из-за ЧП в Воронежской области задержали поезда, ехавшие с южных курортов

Максимальное время, которое машинистам пришлось нагонять в пути, - два часа
Юрий КОЗЛОВ
Остановка одного товарняка уже второй раз за несколько дней заставляет менять график движения пассажирских поездов.

Остановка одного товарняка уже второй раз за несколько дней заставляет менять график движения пассажирских поездов.

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 10 июля, в 16.47 на перегоне Зайцевка – Журавка в Воронежской области из-за технических проблем вынужден был остановиться грузовой поезд. Пришлось менять график движения. В частности, задержали пассажирские поезда:

№ 43 Имеретинский курорт – Москва на 2 часа,

№ 259 Анапа – Санкт-Петербург на 1 час 8 минут,

№ 359 Адлер – Калининград на 1 час 6 минут,

№ 245 Ейск – Санкт-Петербург на 54 минуты,

№ 228 Санкт-Петербург – Новороссийск на 35 минут,

№ 256 Москва -Новороссийск и № 381 Грозный – Москва на 32 минуты.

Напомним, что ранним утром 8 июля по схожей причине (тоже остановился товарняк) задержали восемь поездов. Тогда больше всего неудобств доставили машинисту состава Москва-Симферополь. Ему пришлось наверстывать в пути потерю 1 часа 29 минут.

В «РЖД» напомнили, что оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00. Звонок на него из любой точки России бесплатный. В компании также извинились за причиненные неудобства.