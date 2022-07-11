Из-за ЧП в Воронежской области задержали поезда, ехавшие с южных курортов

Остановка одного товарняка уже второй раз за несколько дней заставляет менять график движения пассажирских поездов. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 10 июля, в 16.47 на перегоне Зайцевка – Журавка в Воронежской области из-за технических проблем вынужден был остановиться грузовой поезд. Пришлось менять график движения. В частности, задержали пассажирские поезда:

№ 43 Имеретинский курорт – Москва на 2 часа,

№ 259 Анапа – Санкт-Петербург на 1 час 8 минут,

№ 359 Адлер – Калининград на 1 час 6 минут,

№ 245 Ейск – Санкт-Петербург на 54 минуты,

№ 228 Санкт-Петербург – Новороссийск на 35 минут,

№ 256 Москва -Новороссийск и № 381 Грозный – Москва на 32 минуты.

Напомним, что ранним утром 8 июля по схожей причине (тоже остановился товарняк) задержали восемь поездов. Тогда больше всего неудобств доставили машинисту состава Москва-Симферополь. Ему пришлось наверстывать в пути потерю 1 часа 29 минут.

В «РЖД» напомнили, что оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00. Звонок на него из любой точки России бесплатный. В компании также извинились за причиненные неудобства.