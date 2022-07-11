Следователи рассказали, при каких обстоятельствах выпал из окна ребенок под Воронежем

из архива "КП" Фото: Ирина КАЗАНИНА

Воронежское следственное управление СК рассказало подробности падения пятилетнего мальчика из окна частного дома в селе Александровка Новоусманского района. Несчастный случай произошел днем 10 июля в переулке Полевом. По предварительным данным, в момент ЧП пятилетний ребенок находился в комнате на втором этаже с бабушкой. Когда та отвлеклась, мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал.

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб живота. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Следователи проводят проверку по факту ЧП, выясняют все обстоятельства, назначена медицинская экспертиза, которая установит степень вреда здоровью малыша.

По итогам проверки СУ СК примет процессуальное решение.