В Воронежской области водитель «Ауди» протаранил мопед-невидимку: погиб мужчина

Мопед после столкновения с "Ауди". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 10 июля, поздним вечером трагедия случилась на 3 километре дороги Елань-Колено-Воробьевка-Новохоперск в Новохоперском районе. В 22.50 50-летний житель Ростовской области, руливший «Ауди А6», сбил ехавший впереди без включенных световых приборов мопед. 44-летний местный житель, управлявший им, попал в больницу. А вот его 34-летний пассажир скончался на месте от тяжелых травм.

У "Ауди" погнут капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, есть ли вина водителя «Ауди» в ДТП или он мог избежать роковой для 34-летнего мужчины аварии.

Напомним, также 10 июля в Бутурлиновке мальчики 9 и 11 лет на электросамокате врезались в «Ладу». Старший ребенок погиб, младшего с травмами отвезли в больницу. Кстати, за рулем электросамоката находился почему-то именно 9-летний мальчик.