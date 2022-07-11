Чиновники сообщили, что Северный лес Воронежа заливает водой на участке бесхозных сетей

Вода хлестает довольно сильно. Фото: "Типичный Воронеж".

В региональном департаменте природных ресурсов и экологии отреагировали на сообщение об очередной коммунальной аварии в Северном лесу, являющимся памятником природы областного значения. Чиновники заявили, что по итогам выезда специалистов на место ЧП удалось установить, что прорыв случился на бесхозных сетях. При этом не подтвердились данные о том, что льется канализация, вони проверяющие не почувствовали.

Информацию о ЧП передали в городскую администрацию. В управлении ЖКХ мэрии заявили, что заявку передали в "РВК-Воронеж", и специалисты сейчас находятся на месте аварии. Предположительно, они устранят утечку до конца дня понедельника, 11 июля.

Напомним, 10 июля о бегущих ручьях из прорвавшихся сетей сообщили местные жители. Люди отметили, что вода течет уже второй день. Ранее похожая авария в Северном лесу случилась в середине июня. Ее устранили, и вот вскоре случилась новая.