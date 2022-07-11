Воронежец за три года незаконно обналичил 160 миллионов рублей

Материалы дела передали в суд Фото: из архива «КП»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. На протяжении трех лет мужчина за вознаграждение обналичивал денежные средства физическим и юридическим лицам, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

С этой целью обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций, которые финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Схема была такова: клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты услуг или товаров. Посредник снимал полученную сумму с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и отдавал клиенту.

За три года таким образом обвиняемый провел операций на сумму больше 160 млн рублей, получив за свои услуги около 10 млн рублей.

Во время обыска в доме фигуранта полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

Материалы дела направлены в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.