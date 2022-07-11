Под Воронежем пятилетний мальчик выпал из окна

Родителям стоит либо поставить блокираторы на окна, либо тщательнее следить за малышами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 10 июля, в селе Александровка Новоусманского района едва не произошла трагедия. В одном из домов переулка Полевой пятилетний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. За ним в какой-то момент не уследила бабушка. Квартира располагается на втором этаже, поэтому удар о землю не был смертельным. Однако ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота. Мальчика отвезли в больницу.

- Следователь СК осмотрел место происшествия, опрошены родители мальчика и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В районной администрации и в Следственном комитете еще раз напомнили родителям о необходимости тщательно следить за маленькими детьми и ставить блокираторы на окна, если они хотят быть полностью уверенными в безопасности своих чад.