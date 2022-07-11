Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2022 10:24

Под Воронежем пятилетний мальчик выпал из окна

Ребенок не погиб, но получил серьезные травмы
Юрий КОЗЛОВ
Родителям стоит либо поставить блокираторы на окна, либо тщательнее следить за малышами.

Родителям стоит либо поставить блокираторы на окна, либо тщательнее следить за малышами.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 10 июля, в селе Александровка Новоусманского района едва не произошла трагедия. В одном из домов переулка Полевой пятилетний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. За ним в какой-то момент не уследила бабушка. Квартира располагается на втором этаже, поэтому удар о землю не был смертельным. Однако ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота. Мальчика отвезли в больницу.

- Следователь СК осмотрел место происшествия, опрошены родители мальчика и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В районной администрации и в Следственном комитете еще раз напомнили родителям о необходимости тщательно следить за маленькими детьми и ставить блокираторы на окна, если они хотят быть полностью уверенными в безопасности своих чад.