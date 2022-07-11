В городе Россошь Воронежской области люди снова остались без воды

с сайта администрации Россоши. Фото: другой источник.

Очередное водное ЧП случилось в Россоши в ночь с 10 на 11 июля. Прорвались водопроводные сети на улице Гоголя в районе дома № 17. Оперативно прорыв специалистам ООО «Россошанские коммунальные системы» ликвидировать не удалось. В результате без воды на неопределенное время остались жители улиц Краснознаменной, Гоголя и Карла Маркса. Упал напор воды и в домах на других улицах Россоши.

Напомним, из-за сильного износа водопровода в Россоши в августе 2021 года случилось настоящее коммунальное бедствие. Весь райцентр вынужден был обходиться без воды четыре дня – с 22 по 26 августа. Да и после этого прорывы происходили с пугающей регулярностью.

Стоит напомнить, что и в Воронеже жители Северного микрорайона совсем недавно оставались без воды несколько дней. Причина была той же – крупная авария на водопроводе.