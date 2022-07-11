Санитарные врачи забраковали пять воронежских пляжей из-за качества воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По результатам лабораторных исследований качества воды в 5 местах отдыха Воронежа и Воронежской области в июле санитарные врачи забраковали пляжи:

- река Усмань у базфы отдыха «Маяк» - общие колиформные бактерии в 4,8 раз, e.coli в 24 раза

- Кантемировский район - пруд Титаревский - пляж «Титаревский» - общие колиформные бактерии в 4,8 раза

- река Усмань, место отдыха «Сосновый бор» превышение по содержанию органических веществ (ХПК) - в 1,7 раза

- водохранилище, у ООО «КС им. Горького» – ХПК в 1,6 раза

- водохранилище, набережная Авиастроителей, 4л – ХПК в 1,03 раза

- Кантемировский район - пруд Титаревский - пляж «Титаревский» - превышение хлориды - в 1,2 раза).

По результатам проверок управление Роспотребнадзора по Воронежской области направило в адрес мэра Воронежа и главы Кантемировского района письма о необходимости установки предупреждающих об опасности для здоровья аншлагов на этих пляжах. Управление не рекомендует купание в местах, где установлено не соответствие результатов лабораторных исследований.