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Происшествия11 июля 2022 7:56

В воронежском селе в лобовом столкновении с иномаркой погиб водитель «семерки»

Полицейские проводят проверку
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В субботу, 10 июля, в селе Мужичье Воробьевского района в ДТП разбился 28-летний местный житель. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в 21.35 мужчина ехал на ВАЗ-2107 по улице Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с «Фольксваген Пассат», под управлением 43-летнего жителя села.

Удар оказался настолько сильным, что доставить пострадавшего из отечественного автомобиля пришлось с помощью спасателей. К сожалению, травмы молодого водителя оказались слишком тяжелыми, он скончался на месте аварии.

Полицейские проводят проверку для выяснения обстоятельств ДТП.