Сбер и строительная компания «ВЫБОР» снизят ставку на ипотеку

Благодаря совместной программе банка и строительной компании «ВЫБОР» клиенты получат дополнительную скидку при оформлении ипотеки. Размер скидки на ставку составляет 0,3 % годовых от любой из действующих ипотечных программ.

В программе участвуют квартиры в следующих объектах: ЖК «Задонье Парк», ЖМ «Новое Отрадное», ЖК «ОЗЕРКИ» в Воронеже.

Также в строительной компании «ВЫБОР» для клиентов Сбербанка дополнительно действует специальное предложение по процентным ставкам на первый год кредитования по ЖК «Задонье Парк», ЖМ «Новое Отрадное», ЖК «ОЗЕРКИ», ЖК «Новое Подгорное», ЖК «БЕЛАЯ ПТИЦА» и ЖК «ДИМИТРОВСКИЙ».

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Сбер не только поддерживает государственные программы, но и активно реализует со своими партнерами собственные меры поддержки рынка недвижимости. Новая услуга бронирования квартир станет не только удобной, но и выгодной для наших клиентов. Мы также планируем уже в ближайшее время подключить к условиям программы и других застройщиков Воронежской области».

Алина Цыбань-Загарина, исполнительный директор строительной компании «ВЫБОР»:

«Онлайн-бронирование значительно упрощает и ускоряет процесс приобретения жилья. Теперь необязательно посещать офис продаж, чтобы оформить покупку квартиры. Это можно сделать в удобное для вас время, в комфортных условиях. Кроме того, данный инструмент позволяет получить дополнительную скидку при оформлении ипотеки на покупку квартиры в объектах компании «ВЫБОР». Отмечу, что наш совместный продукт со Сбербанком призван сделать процесс приоретения жилья не только доступным и безопасным, но и выгодным».

Подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке можно на сервисе Домклик от Сбербанка. Если вам нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, необходимо оставить заявку в разделе на сайте . Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки - бесплатные услуги Домклик.