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Происшествия11 июля 2022 7:42

В Воронежской области дети на самокате попали под легковушку, один ребенок погиб

Смертельная авария произошла накануне в Бутурлиновке
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В райцентре Воронежской области городе Бутурлиновка утром 10 июля произошла смертельная авария с двумя детьми на электросамокате. По предварительной информации, электросамокат под управлением 9-летнего мальчика выехал со второстепенной дороги на главную прямо под колеса автомобиля «ЛАДА 219410», которым управлял 42-летний местный житель.

В результате аварии два ребенка – 9 и 11 лет – ехавшие на двухколесном транспорте, получили травмы различной степени тяжести. Спасти старшего из них врачи не смогли – мальчик умер в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.