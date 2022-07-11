В Воронежской области дети на самокате попали под легковушку, один ребенок погиб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В райцентре Воронежской области городе Бутурлиновка утром 10 июля произошла смертельная авария с двумя детьми на электросамокате. По предварительной информации, электросамокат под управлением 9-летнего мальчика выехал со второстепенной дороги на главную прямо под колеса автомобиля «ЛАДА 219410», которым управлял 42-летний местный житель.

В результате аварии два ребенка – 9 и 11 лет – ехавшие на двухколесном транспорте, получили травмы различной степени тяжести. Спасти старшего из них врачи не смогли – мальчик умер в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.