На этой неделе в Воронеж придет прохлада

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронежской области со вторника изменится погода. Зной и засуха отступят. Как обещают синоптики, понедельник еще будет жарким, но уже 12 июля днем температура не поднимется выше +25 и пройдет дождь. Ночью будет до 17 градусов выше нуля.
13 июля возможна гроза при температуре +27 днем и +18 – ночью.
Четверг обещает стать самым холодным днем недели, когда термометры покажут максимальную температуру +22. В темное время суток будет 16 градусов с плюсом.
15 июля дневная температура поднимется до 26 градусов, ночью же будет довольно прохладно – плюс 14.
Погода в выходные будет капризной и переменчивой. В субботу +29, а в воскресенье всего 19 градусов тепла и сильный дождь.