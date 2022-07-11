На этой неделе в Воронеж придет прохлада

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области со вторника изменится погода. Зной и засуха отступят. Как обещают синоптики, понедельник еще будет жарким, но уже 12 июля днем температура не поднимется выше +25 и пройдет дождь. Ночью будет до 17 градусов выше нуля.

13 июля возможна гроза при температуре +27 днем и +18 – ночью.

Четверг обещает стать самым холодным днем недели, когда термометры покажут максимальную температуру +22. В темное время суток будет 16 градусов с плюсом.

15 июля дневная температура поднимется до 26 градусов, ночью же будет довольно прохладно – плюс 14.

Погода в выходные будет капризной и переменчивой. В субботу +29, а в воскресенье всего 19 градусов тепла и сильный дождь.