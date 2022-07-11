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Общество11 июля 2022 5:33

В 11 районах Воронежской области установился самый высокий риск лесных пожаров

Жара и засуха пока не отступают
Ирина КАЗАНИНА
Въезд в сосновые леса запрещен

Въезд в сосновые леса запрещен

Фото: из архива «КП»

Прошедшие в воскресенье дожди не снизили угрозу возникновения лесных пожаров. По данным ГУ МЧС, в 11 районах Воронежской области сохраняется самый высокий – пятый класс пожаной опасности. Особенно неспокойно в Воронеже, Нововоронеже, а также в Рамонском, Новоусманском, Верхнехавском, Каширском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах. На остальной территории - четвертый уровень.

А жара тем временем не сбавляет оборотов – в понедельник в регионе ожидается до 36 градусов выше нуля. Спасатели объявили штормовое предупреждение.