В 11 районах Воронежской области установился самый высокий риск лесных пожаров

Въезд в сосновые леса запрещен Фото: из архива «КП»

Прошедшие в воскресенье дожди не снизили угрозу возникновения лесных пожаров. По данным ГУ МЧС, в 11 районах Воронежской области сохраняется самый высокий – пятый класс пожаной опасности. Особенно неспокойно в Воронеже, Нововоронеже, а также в Рамонском, Новоусманском, Верхнехавском, Каширском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах. На остальной территории - четвертый уровень.

А жара тем временем не сбавляет оборотов – в понедельник в регионе ожидается до 36 градусов выше нуля. Спасатели объявили штормовое предупреждение.