Воронежский драмтеатр показал в прошедшем сезоне 237 спектаклей

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 июля Кольцовский театр завершил 235-й сезон и ушел на летние каникулы. В ушедшем сезоне труппа показала зрителям четыре премьеры: «Король Лир» по Шекспиру, признанный «спектаклем сезона», комедию гоголевскую «Ночь перед Рождеством», нелирическую комедию Гришковца «Весы» и современную пьесу «История одного преступления». Всего в театре сыграли 237 спектаклей, которые посмотрели более 43 тысяч зрителей, из них более 12 тысяч - по Пушкинской карте. Кстати, в репертуар вернули трагифарс «Тиль».

В пятый раз - и с большим успехом - провели творческую лабораторию #СИТО. Молодые режиссеры поставили эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов: «Мой папа - Питер Пэн», «Я танцую как дебил», «Я убил царя».

В прошедшем сезоне спектакль «Чайка» завоевал несколько наград и номинаций на VIII фестивале «Старейшие театры России в Калуге». Владимир Петров, сыгравший в спектакле «Король Лир» главную роль, победил в номинации «Мужская роль» на конкурсе «Браво-2021». Двое артистов Кольцовского получили звания: Вячеслав Бухтояров стал «Заслуженным артистом России», а Роман Слатвинский - «Заслуженным артистом Воронежской области».

236-й сезон театр откроет в сентябре на малой сцене начнут показывать репертуарные спектакли. А первая премьера запланирована 1 октября - Владимир Петров ставит «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского.