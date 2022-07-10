После звонка «из банка» жительница Воронежа взяла кредит и перечислила деньги мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У мошенников нет выходных. За субботу в полицию обратились четверо жителей Воронежской области, пострадавших от действий удаленных аферистов. В общей сложности они лишились 4 млн рублей.

36-летнюю жительницу Воронежа развели по классической схеме: позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и напугал, мошенники получили доступ к ее банковскому счету и пытаются оформить на нее кредит. Но можно сохранить свои сбережения и обиться от аферистов, всего лишь нужно быстрее мошенников оформить на себя кредит. Полученные средства вместе с личными накоплениями следует перечислить на безопасный счет до прояснения ситуации и проведения специального расследования. Женщина в тот же день оформила на себя кредит и перевела эти деньги вместе со своими - более 3 млн рублей - на предоставленные реквизиты. А фактически – на неизвестный счет.