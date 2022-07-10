Под Воронежем угонщик разбил машину и поставил ее на прежнее место

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В Нижнедевицком районе быстро нашли угонщика.

68-летний владелец «ВАЗ-21074» написал заявление в полицию, что кто-то разбил его машину. Мужчина вечером оставил ее около дома, а на утро обнаружил механические повреждения у автомобиля.

Под подозрение попал 26-летний житель соседней улицы, который накануне приходил к хозяину машины помочь по хозяйству. Когда ранее судимого мужчину задержали, он признался, что ночью решил покататься, убедился, что хозяева дома отдыхают, вскрыл дверцу, соединил провода зажигания и уехал. Но во время поездки не справился с управлением и врезался на машине в забор. В итоге он вернул автомобиль на прежнее место, думая, что никто не догадается, кто разбил машину.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.