Воронежцев приглашают на культурные мероприятия в «Орленок»

фото мэрии Воронежа

В парке «Орленок» продолжается «Культурное лето». Каждый уик-энд - с пятницы до воскресенья – воронежцев ждут в зеленой зоне концерты, выставки и мастер-классы.

В частности, по пятницам с 17.00 до 19.00 проходят концерты творческих коллективов.

По субботам и воскресеньям с 14.00 до 20.00 - выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Также по выходным с 15.00 до 16.00 воронежские умельцы проводят мастер-классы по различным направлениям: рисование, аппликация, резьба по дереву, флористика и многим другим.

Вход на все мероприятия свободный.