Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 11 по 15 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Известен перечень домов, жильцам которых отключат горячую воду на неделе с 11 по 15 июля. Ограничения ожидают почти шесть десятков адресов.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 12 по 25 июля

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 15 по 28 июля

ул. Шишкова, 142.