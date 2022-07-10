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Общество10 июля 2022 8:49

Жара и сильный ветер: в Воронежской области продлили штормовое предупреждение на 11 июля

На улице ожидается до +36 градусов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спасатели снова предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях – штормовое предупреждение по жаре продлили на 11 июля. Согласно прогнозу воронежских синоптиков днем в понедельник по Воронежской области может быть до +36°.

Кроме того, ожидается усиление юго-восточного ветра - до 15-20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что из-за такой жары в регионе установили 5-й – самый высокий – класс пожарной опасности! А ветер способствует крайне пожароопасной ситуации - от любой искры может очень быстро развиться серьезный природный пожар. Поэтому категорически запрещены любые виды огневых работ и применение открытого огня.