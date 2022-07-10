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Дом. Семья10 июля 2022 6:29

Воронежцы спасли бельчат из лап сорок

Малышей выкармливают волонтеры
Ярослав ИВАНОВ
фото "Сердце леса" ВКонтакте

фото "Сердце леса" ВКонтакте

Волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце Леса» выхаживают двух бельчат, спасенных из лап сорок. Малышей принесла к зоологам девушка, нашедшая их во дворе жилого дома на ул. Владимира Невского.

- Бельчат из парка Северный лес принесли сороки и обосновались на дереве возле детской площадке во дворе. Писк малышей услышала Анастасия. Сначала она приняла звуки за писк птенцов, но потом увидела, как из лап сорок падает сначала один, а затем другой бельчонок. Девушка подобрала малышей и привезла бельчат к нам. У обоих зверят множественные гематомы по всему тему, один пострадал сильнее - есть рана в основании хвоста и надорвано ухо.