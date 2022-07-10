Воронежцы спасли бельчат из лап сорок

фото "Сердце леса" ВКонтакте

Волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце Леса» выхаживают двух бельчат, спасенных из лап сорок. Малышей принесла к зоологам девушка, нашедшая их во дворе жилого дома на ул. Владимира Невского.

- Бельчат из парка Северный лес принесли сороки и обосновались на дереве возле детской площадке во дворе. Писк малышей услышала Анастасия. Сначала она приняла звуки за писк птенцов, но потом увидела, как из лап сорок падает сначала один, а затем другой бельчонок. Девушка подобрала малышей и привезла бельчат к нам. У обоих зверят множественные гематомы по всему тему, один пострадал сильнее - есть рана в основании хвоста и надорвано ухо.